Bursa'da gelinini öldüren kaynana kuyumcudan çıkarken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da gelinini öldüren kaynana kuyumcudan çıkarken yakalandı

Bursa’da gelinini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel (46), kuyumcudan çıkarken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce gelinini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel’i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Güher Yeksel’i Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcudan çıkarken yakaladı. Akrabasının düğünü için altın alırken yakalanan Yeksel, işlemleri sonrası tutuklandı. Yeksel’in yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

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