Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, baharla birlikte pelikanlara ev sahipliği yapıyor. Göç yolunda mola veren pelikanlar ve leylekler, dronla görüntülendi.

İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı, pek çok kuş türünü de misafir olarak ağırlıyor. Daha önce ördek, leylek ve martı gibi türlere ev sahipliği yapan barajın yeni misafirleri ise pelikanlar oldu. Boğazköy Barajı, yaz aylarının müjdecisi olarak kabul edilen pelikanların, uğrak noktası haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da barajda mola veren pelikan sürüsü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.

Pelikanların göç yolculuğu ile barajda mola verdiği anlar, dronla havadan görüntülendi. Görüntülere baraj çevresinde konaklayan leylekler de yansıdı.

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

Bursa'da göçmen kuş şenliği: Baharın müjdecisi Pelikanlar kanat açtı

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