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Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da bir hobi bahçesine silahlı saldırı düzenlendi. 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırgan Yalova'da yakalandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 01:58
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Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
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Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanına gelen Furkan G., bu kişilere tabancayla ateş etti.

Şahbaz ve Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kiraz ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cansız bedenler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında aracıyla kaçan Furkan G.’yi Yalova'da yakaladı. (AA)

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