Bursa'da husumetlisini bıçakladı

Bursa'da, aralarında daha önceden husumet bulunan iki taraf, aynı sokakta karşılaştı.

Taraflardan biri, diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay sonrası, bıçaklayan şüphelinin iki ay önce aynı sokakta başka bir kavgaya karıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.00 sıralarında Kestel ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.K. (45) ile İ.K., yaşadıkları sokakta yeniden karşılaştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İ.K., yanında bulundurduğu bıçakla S.K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

O sırada orada bulunan kimliği belirsiz bir kişi ise ağır yaralı halde yerde yatan S.K.'ya yumruk atarak darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası harekete geçen Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan S.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Şüpheli İ.K.'nin daha önce aynı sokakta karıştığı kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında komşusuyla kavga eden İ.K.'nin, yine aynı sokakta komşularıyla yaşadığı kavganın adeta meydan muharebesine döndüğü görüldü.