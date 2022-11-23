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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde trafik kazası meydana geldi. 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:31
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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Orhaneli Bursa yolu Yörükler Mahallesi'nde, Orhaneli den Bursa istikametine seyreden Ö.A. kontrolündeki 16 ATA 071 plakalı otomobil ile Y.S. yönetimindeki 16 AB 119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Ö.A. olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan M.E.K., A.S., R.B. ve diğer sürücü Y.S. ile A.S. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kişinin Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir köyde imamlık yaptığı öğrenildi. (AA)

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