Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler ile 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Demirel Sokak'tan çıkan Emre Y. (29) yönetimindeki 16 Y 0100 plakalı otomobil ile Paşaören Sokak'tan çıkan Muhammet Salih Ç.'in (26) kullandığı 60 AEA 135 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan 60 AEA 135 plakalı otomobil, bir evin bahçesindeki depoya çarparak durabildi. Kazada sürücüler ile 60 AEA 135 plakalı otomobildeki Taha T. (29) ve Muhammet Sefa G. (27) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Bursa'da iki otomobilin çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

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