Bursa’da ilginç kaza. Taklalar atan traktör şaha kalktı

İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında tarlalık alanda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mesut Ç. (30) idaresindeki 16 AJN 566 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Takla atan traktör şaha kalkarak dururken, kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.