Bursa’da ilginç kaza. Taklalar atan traktör şaha kalktı

Kaynak: İHA
Bursa’da ilginç kaza. Taklalar atan traktör şaha kalktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla atıp şaha kalktı. Kaza sonucu traktör sürücüsü yaralandı.

İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında tarlalık alanda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Mesut Ç. (30) idaresindeki 16 AJN 566 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

aw220004-05-001.jpg

Takla atan traktör şaha kalkarak dururken, kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

aw220004-04-001.jpg

aw220004-03.jpg

aw220004-02.jpg

aw220004-01-001.jpg

Son Haberler
Kedi sahipleri dikkat! İşte kedinizin hoşlanmadığı 6 durum Yaşam
Kedi sahipleri dikkat! İşte kedinizin hoşlanmadığı 6 durum
İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü Video
İstanbul Müzik Festivali'nde sahneye çıkan kedi görenleri güldürdü
Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı Spor
Rıza Çalımbay imzayı atıyor. Taraftarlar şaştı kaldı
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı Ekonomi
Fiyatları gören vazgeçiyor! Kurban Bayramı'nda uçak biletleri dudak uçuklattı
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu Video
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu
Elde kalan karpuzları trafikte sağa sola atarak ilerlediler Video
Elde kalan karpuzları trafikte sağa sola atarak ilerlediler
Red Bull'da Sergio Perez kararı Spor
Red Bull'da Sergio Perez kararı