Bursa'da ışık ihlali kazaya sebep oldu

Kaynak: İHA
Bursa'da ışık ihlali kazaya sebep oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçen ticari araç, süt tankerine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 RZ 1019 plakalı ticari aracın sürücüsü Abdullah Ç., hızını ayarlayamayınca kırmızı ışık ihlali yaptı. Kırmızı ışıkta duramayan Abdullah Ç., o esnada kavşaktan çıkış yapan Nuri B. idaresindeki 14 EY 462 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Kaza sonrası Abdullah Ç.'nin kullandığı ticari araçta ciddi maddi hasara oluşurken, yolcular Sedat Ç. (30) ile Muhammet Emin Ç. (14) yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Karacabey Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw215509-02.jpgYaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normal akışına döndü.

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