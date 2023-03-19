Bursa’da kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Suat Tozlu (34) yönetimindeki 34 BYJ 341 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu araçtaki yolcu Ömer U. (23) yaralandı, sürücü ise şans eseri yaralanmadı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.