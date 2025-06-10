Bursa’da kaybolan çocuk 5 gündür aranıyordu! Nerede olduğu bulundu

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran sabahı okula gitmek için evden çıktı.

Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan Koçak'ın mahalle meydanından kalkan servise binmediği ve okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam dönmeyince çevrede arama yaptı.

Arama yapan aile Altıntaş İlkokulu bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını buldu. Durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bayramın ilk gününden beri aranan Burak, 5 gün sonra saklandığı barakada bulundu.

AİLESİNE TEPKİ İÇİN SAKLANDI

Burak'ın tıraş olup eve gittiği, saç modelini beğenmeyen amcası tarafından bir kez daha tıraş edildiği ve bunun üzerine evden çıktığı belirtildi. İçine kapalı olduğu belirtilen Burak'ın amcasının saçlarını kestiği için kaçtığı ve 5 gündür saklandığı öğrenildi.

Burak'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ailesine teslim edildiği ifade edildi.

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