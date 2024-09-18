Bursa’da kayıp kadın alarmı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da kayıp kadın alarmı

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan kadının yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Genç Ali köyünde AFAD, jandarma ve ANDA ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki evinden çıkıp gece geç saatlere kadar gelmeyen 74 yaşındaki Adliye Karakafa’nın yakınları kendi imkanlarıyla yaşlı kadına ulaşmaya çalıştı.

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Kendisine bir türlü ulaşamayan yakınları durumu 3 saat sonra jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri yaşlı kadının evinden yaklaşık 10 kilometre ileride bulunan Genç Ali köyü mevkiinde arama-kurtarma çalışmasına başladı.

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Saatlerce kadını arayan ekipler arama çalışmalarına ara verirken, bölgeye AFAD, ANDA ve Bursa MAG DER ekipleri de sevk edildi.

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