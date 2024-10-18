Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı

Bursa İnegöl'de TIR hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamzabey İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Emirhan Ö. (30) yönetimindeki 16 ARN 232 plakalı hafif ticari araca, Ertan S.'nin (44) kullandığı 16 ER 344 plakalı TIR çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücü Emirhan Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı

Bursa'da kaza! TIR hafif ticari araca çarptı

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