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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

Galeri Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:37
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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Orman Sokak'taki bir kereste imalathanesinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

İş yerinin idari kısmında, elektrik kontağındaki arızadan çıktığı üzerinde durulan yangın, kısa sürede büyüyerek depoya sıçradı.

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri alevlere müdahale etti.

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Tedbir amaçlı imalathanenin çevresindeki binalar polisler tarafından tahliye edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

Söndürme çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
(Kaynak: DHA)

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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Kereste imalathanesinde çıkan yangın

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