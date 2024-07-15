Bursa'da korku dolu gece. 4 katlı binada büyük yangın

Yangın, iş yerindeki tinerin tutuşması sonucu başladı ve hızla büyüyerek 4 katlı binanın zemin katındaki tüm iş yerini sardı. Mahalle sakinleri panik içinde 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine hızla intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek elektrik ve doğalgaz hatlarını muhtemel bir patlamaya karşı kesti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı, ancak mobilya döşemecisi büyük hasar gördü. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.