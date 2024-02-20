Bursa'da korkunç kazası: 5 yaralı

Bursa-Ankara kara yolu Çitli Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, Ankara'nın Polatlı ilçesinden Bursa'ya gitmek için yolan çıkan 31 yaşındaki sürücü Engin Ozok kontrolündeki otomobil, kara yoluna çıkış yapan 43 yaşındaki sürücü Ahmet Ferik kontrolündeki otomobile yandan çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda sürücüler ve Ozok yönetimindeki araçta bulunan yolcular, 18 yaşındaki Cemre Ezel B. ve 13 yaşındaki Emirhan B. ve 38 yaşındaki Belgin B. yaralandı.

Olay yerine jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Cemre Ezel B.’nin, kanseri yendiği ve bunu kutlamak için Bursa'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.