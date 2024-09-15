Bursa’da korkutan hortum

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz açıklarında meydana gelen hortum, bölge halkı arasında paniğe neden oldu.

Aniden oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa süreli bir korku ve endişeyle izlendi. Hortum bir süre devam ettikten sonra, herhangi bir hasara yol açmadan gözden kayboldu.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaşadıkları endişeyi dile getirirken, hortumun ardından bölgede hava normale döndü. Yetkililer, hortumun bölgeyi etkileyebilecek olası başka bir hava olayına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.