Bursa’da korkutan hortum

Kaynak: İHA
Bursa’da korkutan hortum

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında meydana gelen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy Boğaz açıklarında meydana gelen hortum, bölge halkı arasında paniğe neden oldu.

Aniden oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa süreli bir korku ve endişeyle izlendi. Hortum bir süre devam ettikten sonra, herhangi bir hasara yol açmadan gözden kayboldu.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaşadıkları endişeyi dile getirirken, hortumun ardından bölgede hava normale döndü. Yetkililer, hortumun bölgeyi etkileyebilecek olası başka bir hava olayına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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