Bursa'da kumarhaneye suçüstü baskın: 5 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını alarak harekete geçti.

Ekipler, güvenlik kameraları ve gözcüler tarafından korunan kıraathaneyi uzaktan takibe alarak en uygun zamanda operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, kıraathaneye girerek kumar oynayanları suçüstü yakaladı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda 2 zar, kumar oyunlarında kullanılan 110 adet pul ve 143 bin 500 lira ele geçirilirken, kıraathane sahibi Z.T. ve kumar oynayan 4 kişi gözaltına alındı.

İŞLETME SAHİBİNE ADLİ İŞLEM VE PARA CEZASI

İşletme sahibine "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken para karşılığı oyun oynadığı belirlenen 4 kişiye ise kişi başı 6 bin 425 lira para cezası uygulandı.

Kıraathane mühürlenirken, benzer operasyonların süreceği öğrenildi.