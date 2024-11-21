Bursa'da lodos zor anlar yaşattı: 2 işçi çatıdan düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da lodos zor anlar yaşattı: 2 işçi çatıdan düştü

Bursa'da lodos yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. 2 işçi tadilat için çıktıları çatıdan düşerek yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi Kalburt mevkisinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının çatısına tadilat için çıkan inşaat ustaları Ümit O. (40) ile Radihan C. (38), lodos nedeniyle dengesini kaybederek, 4 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ümit O. ve Radihan C.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Alanyurt Mahallesi'nde çocuklarını, okul çıkışında karşılayan veliler zor anlar yaşadı. Öğrencilerle velileri yürümekte güçlük çekti.

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TAVUK LODOS YÜZÜNDEN HAVALANDI

Ağaçların ve tabelaların devrildiği Yenimahalle'de ise bir beç tavuğu lodosta havalanarak, 4 katlı binanın en üst katındaki balkon demirlerine kondu. Tavuğun, demir üstünde güçlükle durduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da lodos zor anlar yaşattı: 2 işçi çatıdan düştü

Bursa'da lodos zor anlar yaşattı: 2 işçi çatıdan düştü

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