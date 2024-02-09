Bursa'da maden ocağında göçük. 1 işçi öldü

Kaynak: DHA
Bursa'da maden ocağında göçük. 1 işçi öldü
Bursa'da bulunan bir krom madeninde göçük meydana geldi. Yaşanan göçükte işçi Beytullah Çuhadar (37), hayatını kaybetti.

Bursa'nın Harmancık ilçesi Meyran mevkinde bulunan Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.’ye ait krom madeninde saat 11.00'de bir göçük meydana geldi. Göçük olduğu esnada yerin 200 metre altında çalışan Beytullah Çuhadar, göçük altında kaldı.

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Yaşanan olayın ardından çalışanların yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla, Beytullah Çuhadar göçük altından çıkarılıp, yaralı olarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan Çuhadar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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