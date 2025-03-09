Bursa'da motosiklet kazası! Yaşlı adam metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Kaynak: DHA / İHA
Bursa'da motosiklet kazası! Yaşlı adam metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Bursa'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı 88 yaşındaki Ali Örgü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Örgü'nün metrelerce savrulduğu ve motosikletin ise sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet Bulvarı Pancar Kooperatifi önünde meydana geldi.

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-2.jpg

Hürkan D.'nin (24) kullandığı 07 BAE 207 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Örgü'ye çarptı. Örgü metrelerce savrulurken, motosiklet de devrilerek sürüklendi.

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-3.jpg

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Örgü ile motosiklet sürücüsü Hürkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-4.jpg

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Örgü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...Motosiklet kazasında yaralandı! Arkadaşının başından ayrılmadı...

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-5.jpg

200 METRE MESAFEDE YAYA GEÇİDİ VARMIŞ

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-6.jpg

Görüntülerde Ali Örgü'nün metrelerce savrulduğu, devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsünün yaralı halde Örgü'nün başına geldiği görüldü.

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-7.jpg

Öte yandan, kazanın olduğu yere 200 metre mesafede yaya geçidi olduğu öğrenildi.

bursada-motosiklet-kazasi-yasli-adam-metrelerce-savruldu-o-anlar-kamerada-yenicag-8.jpg

Son Haberler
Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Köprü korkuluklarına çarpan otomobilde feci ölüm
Köprü korkuluklarına çarpan otomobilde feci ölüm
Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı
Bursa ‘Bağımlılık ve İyileşme Sempozyumu’nda yerini aldı
Çekirdeksiz kuru üzümde ihracat yüzde 13 arttı
Çekirdeksiz kuru üzümde ihracat yüzde 13 arttı
Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti
Özgü Namal’ın itirafı yürek dağladı! Eşini kaybetmişti