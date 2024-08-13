Bursa’da nefes kesen tefeci ve ruhsatsız silah operasyonu: 34 gözaltı

Kaynak: İHA
Bursa’da nefes kesen tefeci ve ruhsatsız silah operasyonu: 34 gözaltı

Bursa’da yüksek faizle borç para veren tefecilere ve ruhsatsız silah ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat destekli operasyon sırasında 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız silah ticareti ve tefecilik yapan kişilere yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde emniyetten hareket eden ekipler, koç boynuzları ile kapılarını kırdıkları 44 adrese baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, 3 şahsın tefecilik yaparak 17 kişiye toplamda 5 milyon 512 bin lira gönderdiği belirlendi. Yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kuru sıkı tabanca, 5153 fişek, 195 kartuş, 25 gram uyuşturucu madde ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda yakalanamayan 3 şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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