Bursa’da nisan ayında kar sürprizi

Gece boyu Uludağ’da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesindeki Piremir Mahallesi ile Osmangazi ilçesindeki Pınarbaşı ve Alacahırka mahallelerini beyaz bir örtüyle kapladı.

Nisan ayındaki bu kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, işe giderken karşılaştıkları manzarayı telefonlarıyla kaydetmeyi ihmal etmedi.

Merkezde kısa süren kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlarda heyecan uyandırdı.

Uludağ’da ise kar yağışı gece boyunca devam etti.

Uludağ’da kar kalınlığı 3 santimetre ölçülürken, hava sıcaklığı merkezde 2 derece, Uludağ’da ise -8 derece olarak kaydedildi.