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Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu

Bursa'da ocakta unutulan yemek yangını yol açtı. Evin mutfağı kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:13
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Bursa'da ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu

Ocakta unutulan yemek faciaya yol açıyordu
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İHA'nın haberine göre,  Mahmudiye Mahallesi Kavak sokak üzerinde bulunan 5. katlı apartmanın 2. katında kalan Suriyeli uyruklu aile, mutfakta ocakta altı yanar vaziyette tencereyi unutup evden çıktı.

Uzun süre yanan tencereden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yüzünden mutfaktan yükselen dumanları fark eden sokak sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucundan mutfak kullanılamaz hale geldi. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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