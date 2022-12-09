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Tır dorsesi alev alev yandı

Bursa'da otobanda bir tırın dorsesinde çıkan yangın hareketli saatlere sebep oldu. Sürücü ise dorseyi tırdan ayırarak büyük bir facianın önüne geçerken; dorsenin alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 17:21
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Bursada otobanda tır dorsesi yandı

Tır dorsesi alev alev yandı
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Olay, İzmir Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mehmet Akın (47) idaresindeki 49 AAH 798 plakalı Bursa’dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken dorsenin lastiklerinden yanmaya başladı.

Sürücünün son anda yangını farkedip emniyet şeridine çektiği TIR’ın kupa bölümünü dorseden son anda ayıran sürücü daha sonra yangın tüpü ile alevlere müdahale etmek istedi.

DORSE YANGINI OTOYOLU TIKADI

Yangın kısa sürede büyüyerek dorseyi sardı. Rulo karton yüklü olduğu belirlenen dorse bir anda alev topuna dönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan dorseye müdahale etti.

Dorse yangını nedeniyle otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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