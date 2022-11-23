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Otobüs şoförünün esrarengiz ölümü. Bagajda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayda, park halindeki otobüsün şoförü, aracın bagajındaki yatağında ölü halde bulundu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:00
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Bursa'da otobüs şoförünün esrarengiz ölümü. Bagajda bulundu

Otobüs şoförünün esrarengiz ölümü. Bagajda bulundu
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Dün akşam göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giren otobüs sürücüsü Göksel Demiröz (39), kullandığı 50 AG 268 plakalı otobüsün bagajına girip uykuya daldı.

Sabah 11.00 sıralarında park halindeki otobüse gelen muavin Veli Baran S. (20), bagajın kapağını açtığında şoförü uyandırmaya çalıştı. Muavin, şoförü uyandırmayınca durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, şoförün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şoförün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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