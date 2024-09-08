Bursa'da otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. 4'ü çocuk 8 kişi yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk, toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda gerçekleşti. İnegöl'den Kurşunlu Mahallesi'ne doğru seyir halinde olan 43 ACG 510 plakalı otomobilin sürücüsü Recep C. (39), direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada, Sinan S. (39) yönetimindeki 11 ABE 636 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler Recep C. ve Sinan S. ile birlikte Yüksel C. (39), Berk C. (13), Mert C. (7), Defne S. (6), Demir S. (3) ve Elif S. (39) yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksel C.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.