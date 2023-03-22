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Otomobil ile araç çarpıştı: 2 yaralı

Bursa’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 12:46
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Bursa'da otomobil ile araç çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile araç çarpıştı: 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza Süleymaniye Mahallesi 1. ile 5. Cadde kavşağında meydana geldi. 5. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet Güvenç (25) yönetimindeki 16 LNE 46 plakalı hafif ticari araç, 1. Cadde'den çıkan Ahmet Gürel (72) idaresindeki 16 Y 5249 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Hanife Gürel (70) yaralandı. Sıkışan yaralılar olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldılar.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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