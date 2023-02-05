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Kar yağışı kazaya neden oldu: Otomobil şarampole uçtu

Bursa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. 

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 09:50
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Bursa’da otomobil şarampole uçtu

Kar yağışı kazaya neden oldu: Otomobil şarampole uçtu
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İHA'nın haberine göre, Bursa’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, sürücünün yardımına otopark görevlileri yetişti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada imdadına servis ile Uludağ’a çıkan otopark görevlileri yetişti. Otopark görevlilerinin yardımıyla otomobil, uçtuğu şarampolden çıkartıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar Uludağ'a çıkarken ve inerken güçlük çekerken, yolda kalan otobüsü bir vatandaşın tek başına iterek kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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