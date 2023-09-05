Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'da İznik-Yenişehir Yolu'ndaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Bursa'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesi İznik-Yenişehir Yolu'nda gece 03.00 sıralarında Derbent mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçtu.

Otomobil sürücüsü Ahmet Can S. (21) araç içinde bulunan Süleyman O. (28) ve Evren A.(25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Süleyman O. tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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