Bursa’da otomobil uçuruma yuvarlandı. 2’si ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa’da otomobil uçuruma yuvarlandı. 2’si ağır 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, yaralıların kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e seyir eden Hüseyin R. (28) yönetimindeki 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücü ve yolcular Yasin D.(25), Şaban E. (28), Mirali S. (31) ve Alaaddin M.'yi (29) kurtarmak için yoğun çaba harcadılar. Halatlarla yukarıya çekilen yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Yasin D. ve Şaban E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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