Bursa'da özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. 1'i bebek 4 yaralı

Kaynak: DHA
Bursa'da özel halk minibüsü ile otomobil çarpıştı. 1'i bebek 4 yaralı
Bursa’da özel halk minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Bursa’nın Hamidiye Mahallesi Yeşilbarış Sokak'ta meydana gelen olayda, Fatih Y.’nin kullandığı 16 M 06164 plakalı özel halk minibüsü, ara sokaktan yola çıkan Nur Melek A.'nın (27) kontrolündeki 16 ADB 656 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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1’İ BEBEK 4 YARALI

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Kader B. (43) ve minibüsteki yolculardan Şifanur A. (28) ile 7 aylık oğlu Ali Zeyd A. yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 acil sağlık ekipleri gerçekleştirdi. Ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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