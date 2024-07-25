Bursa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaynak: AA
Bursa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa-Yalova kara yolunda Yunus Demircan (36) idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra park halindeki 16 BIS 22 plakalı tırın altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Demircan ile yanında yolcu olarak bulunan Harun Sabanlı (31) araçta sıkıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tır forkliftle kaldırılarak altına giren otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, otomobil içerisinde sıkışan Demircan ve Sabanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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