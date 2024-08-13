Bursa'da pes dedirten hırsızlık

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da pes dedirten hırsızlık

Bursa'da park halindeki bir aracın camının açık olmasını fırsat bilen bir kişi, camdan eğilerek aracın içindeki cep telefonunu çaldı ve kayıplara karıştı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pes dedirten hırsızlık

Olay, saat 14:00 civarında Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı 3. Onur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi aracını sokak üzerine park etti ve camları açık bıraktı. Bu sırada cadde üzerinde yürüyen genç, aracın camının açık olduğunu fark etti. Sürücünün uzaklaştığından emin olan şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra aracın yanına yaklaştı ve içinde bırakılan cep telefonunu aldı.

Hırsızlık anı, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera kaydında, sakin hareketleri ile dikkat çeken hırsızın, arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Araç sürücüsü ise geri döndüğünde telefonun yerinde olmadığını fark etti. Bölgedeki kameraları inceleyen sürücü, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, araçtan telefonu çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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