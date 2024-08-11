Bursa'da su kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Kaynak: İHA
Bursa'da su kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Bursa'da su sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Bursa'da su kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Bursa’da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan kavgada 1’i ağır 3 kişi bıçakla yaralanırken, 2 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana gelen olayda aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile su tesisatçısı arasında tartışma çıktı.

Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada Fesih B. (58) ağır yaralanırken, Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. hafif yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Öte yandan ağır yaralanan Fesih B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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