Bursa’da peş peşe orman yangını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da peş peşe orman yangını

Bursa’da peş peşe yangın ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik bir alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Ancak, Tuzaklı mevkiinde başlayan yangına müdahale devam ediyor.

Mudanya'nın Hançerli Mahallesi'ndeki zeytinliklerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Beş araç ve on altı personelin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bu arada, Tuzaklı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etmeye devam ediyor.

Bursa’da peş peşe orman yangını

Bursa’da peş peşe orman yangını

Bursa’da peş peşe orman yangını

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