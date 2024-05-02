Bursa’da PKK/KCK operasyonu. 14 gözaltı

Kaynak: DHA
Bursa’da PKK/KCK operasyonu. 14 gözaltı
Bursa’da, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcıılığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylemlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bu sabah saatlerinde 17 şüpheli kişiye yönelik operasyon düzenlendiği ifade edildi.

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14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şehir merkezi ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde 14 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli kişilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, 3 şüpheli kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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