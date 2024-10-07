Bursa'da polis sokak sokak aradığı azılı hırsızı otostop çekerken yakaladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanta ve motosiklet çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde gerçekleşti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor. Yapılan son çalışmalarda, ilçede birçok hırsızlık olayına karışan Batuhan A. (17) için operasyon başlatıldı.

SÖS Büro Amirliği ekiplerinin takibi üzerine Batuhan A., gecenin karanlığından faydalanarak tarlaya kaçtı. Çalılıkların arasında saklanan zanlı, daha sonra yola çıkarak otostop çekmeye başladı.

SÖS Büro Amirliği ekipleri bölgeyi abluka altına alırken, yolda otostop çeken birini fark etti. Kısa sürede bu kişinin Batuhan A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada, Batuhan A.'nın 18 hırsızlık olayından arandığı ve 71 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batuhan A.'nın çanta ve motosiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.