Bursa’da sağanak yağışta yolda kalanlar otobüsün önünü kesti

Kaynak: İHA
Bursa’da sağanak yağışta yolda kalanlar otobüsün önünü kesti

Bursa'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle metro seferleri durunca, otobüs duraklarında kalabalıklar oluştu.

İzmir yoluna gitmek isteyenler, otobüslerin önünü kesti ve zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Yoğun yağışın etkisiyle birçok noktada hayat olumsuz etkilenirken, BURULAŞ, Acemler-Ataevler arasındaki metro seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Metro içinde su baskınları yaşanırken, raylardan akan sular adeta şelaleyi andırdı.

Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, Bursa'da hayatı felç etti. Vatandaşlar hazırlıksız yakalandıkları yağmur nedeniyle ne yapacaklarını şaşırırken, yoğun yağış nedeniyle metro seferleri de aksadı. BURULAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre Acemler-Ataevler istasyonları arasındaki hat geçici olarak kapatıldı ve yolcular otobüslerle taşındı. Yağmura yakalanan metroda bulunan vatandaşlar, dışarıda olanları tedirginlikle izledi ve yetkililerin uyarısıyla trenden indirildi.

BURULAŞ'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Hava muhalefeti nedeniyle Acemler ve Ataevler istasyonları arasındaki metro istasyonları yolcu girişlerine geçici süreliğine kapatılmıştır. Üniversite yönüne gidecek yolcularımız için metro hattımıza paralel otobüs seferleri başlamıştır. Yolcularımızın Acemler metro istasyonu çıkışı otobüs aktarması yaparak ulaşım sağlaması önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Öte yandan, Burulaş ek otobüs seferleri düzenleyerek vatandaşların imdadına yetişmeye çalıştı. Ancak yoğun trafik nedeniyle otobüsler ilerleyemedi ve mevcut seferlerini yapan otobüslerin önü, metro duraklarında bekleyen yolcular tarafından kesildi. Öfkeli vatandaşlar ile sürücüler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

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