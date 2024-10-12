Bursa’da sağlık personeline saldıran magandanın kimliği belli oldu! Babası da ünlü bir isim çıktı

Sağlık personelinin darp edildiği olay Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda meydana geldi. Kalp krizi geçiren 80 yaşındaki N.G. isimli kadın hastanın Gemlik Devlet Hastanesi’nden Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ambulans, emniyet şeridinde ilerlediği sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü selektör yapıp, korna çalarak yol istedi.

Ambulans sürücüsü Muhammed Ali Karasulu, otomobile yol verdi.

Otomobilde bulunan tekstil firması sahibi Selim Yedikardeş ile oğlu Melih Yedikardeş Karasulu’ya ambulansın içinde hasta olmadığını ve boşuna siren çaldığını söyleyerek tepki gösterdi.

Baba ve oğlu otomobille ambulansın önünü kesti.

Karasulu, baba ile oğluna kalp krizi geçiren bir hastayı taşıdığını söyledi.

Duruma inanmayan Selim Yedikardeş ile oğlu Melih Yedikardeş, ambulans sürücüsüne saldırıp, olay yerinden uzaklaştı.

7 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU

Hastayı yetiştirmek için yaralı halde ambulansı kullanarak, Bursa Şehir Hastanesi’ne giden Karasulu’nun dil kıkırdağının kırıldığı, dudağının darbeye bağlı olarak yarıldığı ve çene kemiğinde travma olduğu tespit edildi.

İlk müdahalesi yapılan Karasulu’ya 7 gün iş göremez raporu verilirken, şikayet sonrası gözaltına alınan iş insanı Selim Yedikardeş serbest bırakıldı, oğlu Melih Yedikardeş ise tutuklandı.

Ambulans ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan 80 yaşındaki N.G ise hayatını kaybetti.

“EĞİTİM VE KADINA ŞİDDET” HAKKINDA KONUŞMUŞ

Tekstilci Selim Yedikardeş, Bursa’da AKP’den milletvekili adayı olduğu dönemde Line TV’ye çıkarak, “Eğitim ve Kadına Şiddet” hakkında konuşmuştu.

SELİM YEDİKARDEŞ KİMDİR?

Selim Yedikardeş, Bursa’da tekstil ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş adamı.. SYK Tekstil ve YEKPA şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca, Demirtaş Sanayici ve İşadamları Derneği’nin eski başkanıydı.