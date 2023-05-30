Bursa'da şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarına meydan dayağı

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sevinç gösterilerinde bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlara Bursasporlu taraftarlar saldırdı.

Bursa'da şampiyonluk kutlayan Galatasaray taraftarına meydan dayağı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, ülkenin her tarafında bu şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Bursa'da yaşanan olay ise bunun önüne geçti.

GALATASARAYLI TARAFTARLARA SALDIRDILAR
Galatasaray taraftarının sokakta şampiyonluk kutlaması sırasında Bursaspor taraftarları, Sarı-Kırmızılı taraftarlara saldırdı. Şampiyonluk kutlamalarının yerini boks ringini andıran görüntülere bıraktı. Saldırganlar, olay yerinin ardından bölgeden uzaklaştı. Saldırgan Bursasporlu taraftarlar, şampiyonluk kutlayan Sarı- Kırmızılılara "Şehrin takımı 2. ligdeyken sevinirsen böyle olur" diyerek kavga videolarını sosyal medyadan paylaştı.

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