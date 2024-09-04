Bursa’da servis ücretlerine zam

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa’da servis ücretlerine zam

Bursa'da okul servislerine yapılacak zam oranı yüzde 46 oldu. Buna göre en yakın hat bin 600 lira olurken en uzun hat ise 3 bin 50 lira olarak belirlendi.

Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Yüzde 46 zam yapılan tarifelerde en yakın hat bin 600 lira, en uzun hat ise 3 bin 50 lira olarak açıklandı.

Bursa’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 46 aralığında zam gerçekleştirildi.

Gelen ara zamdan sonra, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600, 0-3 kilometre olan güzergah bin 750 lira, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 lira, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre 3 bin 50 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 500 lira olan rehber öğretmen fiyatı ise 800 lira olarak açıklandı.

Rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca 800 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.

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