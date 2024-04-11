Bursa'da seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Kaynak: AA
Bursa'da seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü
Bursa'da otoyolda seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ilerleyen Halil Dikilitaş (35) idaresindeki 16 BE 337 plakalı otomobilin motor bölümünden alev aldı.

Gemlik ilçesi yakınlarından alev alan araçta, durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcularla inmesini sağladı.

Alevler kısa sürede otomobili sararken, olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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