Bursa'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı: Evler ve otomobiller sular altında

Kaynak: İHA
Bursa'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı: Evler ve otomobiller sular altında

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağışlar, hayatı felç etti. Sağanak yağmur ve dolu yağışı sonucunda çok sayıda ev, işyeri ve fabrika sular altında kaldı.

Yollarda kalan onlarca otomobil sel sularıyla kaplandı. Şimşek çakması ve dolu yağışı da olumsuz etkilediği kentte, metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yoğun yağışlar nedeniyle trafik polisleri zorunlu olarak yolda kalan araçları iterek yol dışına çıkarmak zorunda kaldı.

Bursa Valiliği'nin sabah saatlerinde yapılan uyarısının ardından saat 14.30'da başlayan şiddetli yağış, önce şehrin doğusundan batısına doğru yayıldı. İzmir Yolu, Mudanya Yolu, İstanbul ve Ankara yollarında araçlar, sel suları nedeniyle tıkanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Rögarların su tahliyesi yetersiz kalınca ana yollar göle döndü. Özellikle İzmir yolunda bazı araçlar sular altında kaldı, trafik polisleri ise yoğun çaba harcayarak yolda kalan araçları kurtarmaya çalıştı.

Bu süreçte birçok ev, dükkan ve fabrika da yağışların etkisiyle sular altında kaldı. Bursaray hattı ise şiddetli yağışlar sonucu adeta şelaleye dönüşerek, metro içinde seyahat eden yolcuları zor durumda bıraktı.

Sağanak yağışın ardından şimşek çakmaları da vatandaşları korkuttu, dolu yağışı ise tarım alanlarında zarara yol açtı. Kent merkezinden geçen bazı dereler ise yoğun yağışların etkisiyle taşkınlar yaşadı, çok sayıda araç maddi hasarlı kazalar geçirdi.

Bursa genelindeki itfaiye, BUSKİ ve AFAD ekipleri, mağdur vatandaşların yardımına koşarken, belediyeler de sular altında kalan bölgelerde vatandaşlara yardım eli uzattı.

Uludağ eteklerindeki seller ve yangın felaketi

Bursa'da sağanak yağışlar nedeniyle birçok evin sular altında kaldığı felaketin yanı sıra, Uludağ'ın eteklerindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Karınca Deresi'nin taşması büyük bir faciaya yol açtı. Dere taşkınları park halindeki birçok otomobili sürükleyerek kullanılamaz hale getirdi. Yaşanan bu olaylar, bölgedeki vatandaşları büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı.

Bursa'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan taşma ve su baskınları sonrası, belediye ve itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde çalışma başlattı, mağdur olan vatandaşlara yardım elini uzattı.

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