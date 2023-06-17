Bursa'da taşan dere evlere ve tarım alanlarına doldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sağanak nedeniyle dere taştı, bazı evleri ve tarım alanlarını su bastı.

Bursa'da taşan dere evlere ve tarım alanlarına doldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Sölöz Mahallesi'nden geçen dere sağanak nedeniyle taştı. TAşkının suları bazı evlere ve tarım alanlarına doldu.

YOLLAR YAĞIŞ NEDENİYLE KAPANDI

Derenin yakınlarındaki bazı evlerde su baskınları meydana geldi. Orhangazi-İznik kara yolunda Sölöz, Heceler, Paşapınar ve Narlıca ile İznik'e bağlı Maşukiye mahallelerindeki yollar yağış nedeniyle kapandı.

Kapanan yollara, BUSKİ, karayolları ve Orhangazi Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

Yoğun yağmur nedeniyle yollar bozulurken, araçların geçişleri de güçlükle sağlandı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Orhangazi'nin güneyindeki, aralarında zeytinliklerin de bulunduğu tarım alanlarında da su baskınları yaşandı.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Sölöz Mahallesi'ne gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın, vatandaşlarla konuşup hasar tespit çalışmalarına katıldı.

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