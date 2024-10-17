Bursa’da tefeci çetesi çökertildi

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, tefeci aileye yönelik bir operasyon düzenledi. KOM ekipleri, 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 23 kişiyi mağdur eden şahıslar evlerinde yakalandı. D.A., H.A., L.A., F.A., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildiler. Bu şahısların, paraya ihtiyacı olan kişilere faizle para vererek borçlandırdıkları, zorla yüksek miktarlarda senetler imzalattıkları, borçlarını ödemelerine rağmen senetleri geri vermeyip icra takibi başlattıkları, mağdurları darp edip tehdit ettikleri tespit edildi. Çetenin, 23 mağduru yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 62 fişek ve müşteki ile mağdurlara ait toplamda 2 milyon 805 bin TL değerinde 9 senet ele geçirildi.