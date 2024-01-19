Bursa’da tefecilere yönelik operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefecilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.

Tutuklanan şahısların, vatandaşlara yüksek faizle borç verdiği ve borçların ödenmesine rağmen senetleri teslim etmeyip icra takibi başlattıkları belirtildi.

Soruşturma sırasında gözaltındaki M.S., İ.K. ve S.D.’nin toplamda 43 kişiye toplam 15 milyon liralık icra takibi başlattığı belirlendi. Polis ekipleri operasyon sayesinde, yapılacak olan 15 milyon liralık vurgunu da engelledi.

Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından, adli makamlar tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.