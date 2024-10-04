Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Kaynak: İHA
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının dokuma makinelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir tekstil firmasında yangın meydana geldi. Dokuma makinelerinin bulunduğu alanda dumanların yükseldiğini gören çalışanlar hemen 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Onlarca itfaiye aracıyla yangına müdahale edilirken, dumandan etkilenen bir işçi hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 600 çalışanı bulunan tekstil fabrikasındaki yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınırken, alevler havadan anbean görüntülendi.

Öte yandan, panik yaşayan işçiler kameraya yansıdı.

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