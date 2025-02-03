Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı seyir halinde olan ahşap yüklü TIR sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza sonrası sürücü sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü hastaneye kaldırdılar.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan ahşap yüklü 16 DU 451 plakalı TIR'ın şoförü Çetin Ç., direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR devrilirken, Çetin Ç. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

Bursa’da TIR kazası: Sürücü araçta sıkıştı

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