Bursa'da tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Kaynak: AA
Bursa'da tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın Kestel ilçesinde motor yağı yüklü tırdan ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Eskişehir-Ankara kara yolunun Ümitalan Mahallesi mevkisinde U.T. idaresindeki 58 ACD 500 plakalı motor yağı yüklü tırın egzozundan çıkan kıvılcımlar sonucu araçta yangın başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Kestel ve İnegöl itfaiye ile bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Eskişehir-Ankara kara yolu, yangın ve müdahale çalışmaları sebebiyle yaklaşık 45 dakika kapalı kaldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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