Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 tutuklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 tutuklama

Bursa'da İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, bir eve baskın yaptı. Baskın yaptıkları esnada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. 3 şahıs kovalamanın ardından yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, İnegöl Büro Amirliği ekipleri İnegöl ilçesinin Hocaköy Mahallesinde bir eve baskın yaptı.

Baskın yaptığı evde 3 uyuşturucu taciri yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheli F. E., H. E. ve Y.C. gözaltına alındı.

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Zehir tacirlerine yönelik uygulamalarda 91 gram metamfetamin, 18,90 gram sentetik kannabınoıd, 1,30 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 400 adet fişek, fişek ele geçirildi.

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İnegöl Kaymakamı Eren Arslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi;

"Halkımızın huzurunu kaçıranlarla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahıslar adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 tutuklama

Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 tutuklama

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